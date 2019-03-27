Виявіть свою громадянську позицію

Інформація від головного управління ДФС у Тернопільській області про повідомлення ДФС України. Якщо викладач, який надає послуги репетиторства, не є фізичною особою — підприємцем, він зобов’язаний включити суму таких доходів до загального річного оподатковуваного доходу та сплатити податок (збір) із таких доходів.

Податкову декларацію про майновий стан і доходи за 2018 рік викладачам-репетиторам необхідно подати до 2 травня 2019 року за місцем податкової адреси (реєстрації) чи онлайн із використанням електронного підпису.

Доходи від репетиторства оподатковуються податком на доходи фізичних осіб за ставкою 18 відсотків. Також із вказаних доходів відраховується військовий збір за ставкою 1,5 відсотка. Суму податкових зобов’язань з ПДФО та військового збору, зазначену в річній податковій декларації, репетитори мають сплатити до 1 серпня 2019 року.

Під поняттям «репетиторство» мається на увазі: підготовка дітей до школи, вступу до навчальних закладів, незалежного тестування, навчання з будь-яких предметів, написання рефератів, виконання контрольних, курсових та дипломних робіт тощо.

Декларування доходів пов’язано із виконанням фізичними особами — платниками ПДФО вимог статті 67 Конституції України та норм Податкового кодексу України.

Інформація розміщена на офіційному веб-порталі ДФС України за посиланням: http://sfs.gov.ua/nove-pro-podatki–novini-/372208.html.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області