За кубок змагалися волейболісти

Минулої неділі знову було людно в спортивному залі теребовлянського міського стадіону «Колос». Місцевий центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» визначав лауреатів традиційного кубка Теребовлянської об’єднаної територіальної громади з волейболу серед чоловічих команд.
Доволі напружені баталії завершилися перемогою вихованців Теребовлянської ДЮСШ. Друге місце виборола міська команда аматорів, а третє — прихильники гри над сіткою з Деренівки.
Переможців нагородили кубком, усіх лауреатів — медалями і грамотами теребовлянського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх».
Фото теребовлянського «Спорту для всіх»