Новини, Спорт, Тернопіль

За кубок змагалися волейболісти

29.03.201929.03.2019Автор Богдан Дікальчук
За кубок змагалися волейболісти

Минулої неділі знову було людно в спортивному залі теребовлянського міського стадіону «Колос». Місцевий центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» визначав лауреатів традиційного кубка Теребовлянської об’єднаної територіальної громади з волейболу серед чоловічих команд.

Доволі напружені баталії завершилися перемогою вихованців Теребовлянської ДЮСШ. Друге місце виборола міська команда аматорів, а третє — прихильники гри над сіткою з Деренівки.

Переможців нагородили кубком, усіх лауреатів — медалями і грамотами теребовлянського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх».

Фото теребовлянського «Спорту для всіх»