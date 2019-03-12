Задекларуйте дохід від оренди квартири

Нагадування від головного управління ДФС у Тернопільській області. Якщо фізична особа — орендар нерухомого майна, не є суб’єктом господарювання, то відповідальним за нарахування та сплату (перерахування) податку до бюджету є орендодавець.

Причому орендодавець зобов’язаний самостійно нарахувати та сплатити податок до бюджету в строки, встановлені для квартального звітного (податкового) періоду — протягом сорока календарних днів після останнього дня звітного (податкового) кварталу. Сума отриманого доходу, сума сплаченого протягом звітного податкового року податку та податкового зобов’язання за результатами такого року відображаються в річній податковій декларації про майновий стан і доходи.

Окрім того, в разі вчинення нотаріальної дії щодо посвідчення договору оренди об’єктів нерухомості, нотаріус зобов’язаний надіслати інформацію про такий договір контролюючому органу за податковою адресою платника податку — орендодавця за формою та в спосіб, встановлені Кабінетом міністрів України. За порушення порядку чи строків подання зазначеної інформації нотаріус несе відповідальність, передбачену законом за порушення порядку та/або строків подання податкової звітності.

Особливості нарахування (виплати) та оподаткування окремих видів доходів визначені статтею 170 розділу IV Податкового кодексу України.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області