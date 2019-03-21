Цьогорічні традиційні всеукраїнські фізкультурно-оздоровчі старти «Рухова активність — здоровий спосіб життя — здорова нація» в нашому краї розпочали тернопільські прихильники шкіряного м’яча. Весь минулий тиждень у палаці спорту «Текстильник» шість міні-футбольних команд змагалися за встановлені тернопільським обласним центром фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» нагороди.

Після напружених баталій перемогу здобули «Викладачі». Другою фінішувала команда з ліричною назвою «Дзвіночок», а третіми — «Орли». Крім медалей, грамот і призів від торгової марки «Сицилія» лауреатам, організатори визначили найкращих у своїх номінаціях — гравця Івана Лемчика, бомбардира Романа Звіра, воротаря Петра Піха. Призів удостоїлися і найстарший із футболістів Олег Боднар, найкращий серед юніорів Станіслав Кулик. Натомість найкрасивіший гол, на думку суддів, забив Іван Капеняк.

А минулого вівторка учасниками масових всеукраїнських змагань стали учні п’ятих-шостих класів Золотниківської об’єднаної територіальної громади. В спортивному залі Соколівської ЗОШ I—II ступенів сім збірних юних фізкультурників продемонстрували свою майстерність у п’ятьох різноманітних естафетах.

Найкраще з усіма випробуваннями впоралися господарі стартів із першої команди. За ними — школярі з другої збірної Золотників і Соснова. Призерів нагородили грамотами, медалями, сувенірною атрибутикою з логотипом тернопільського обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх». Усіх же учасників — смачними призами від ще одного незмінного спонсора — ПрАТ «Тернопільський молокозавод».

На фото: під час дитячих стартів у Соколові Золотниківської ОТГ.

Фото з архіву автора