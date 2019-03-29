Зі Львова з нагородами

У Львівському державному університеті фізичної культури відбувся відкритий кубок спортивного клубу вишу СКІФ із пауерліфтингу та класичного пауерліфтингу. Участь у змаганнях узяли понад півтори сотні атлетів із Львівської, Тернопільської, Чернівецької, Волинської, Полтавської, Вінницької і Закарпатської областей.

Честь нашого краю захищали вихованці Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту. Троє з них заслужили права піднятися на п’єдестал пошани. В своїх вагових категоріях не було рівних Альоні Канюці (322,5 кілограма) і Назарієві Руцькому, який набрав у сумі 497,5 кілограма. А Вадим Гаврилюк, підкоривши 592,5 кілограма, виборов третє місце.

Вихованці відділення пауерліфтингу Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту займаються під керівництвом Артура Олійника, Андрія Злочовського та Ігоря Лисого.

А. ЯЦИНА.

На фото: Ігор ЛИСИЙ (у центрі) разом зі своїми підопічними.

Фото з архіву навчального спортивного закладу