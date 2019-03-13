Зростають надходження від митних платежів

Упродовж січня-лютого 2019 року Тернопільська митниця ДФС спрямувала до Державного бюджету України 532,3 мільйона гривень, що на 327,9 мільйона, або на 60 відсотків більше, ніж у звітному періоді минулого року. Про це повідомили в головному управлінні ДФС у Тернопільській області.

Серед платежів, які сприяли такому приростові, податок на додану вартість, акцизний податок та плата за митні формальності. Вже впродовж двох місяців цього року надійшло 267,6 мільйона гривень податку на додану вартість, що на 88,5 мільйона або на 49 відсотків більше, ніж у звітному періоді минулого року. У 29 разів більше, ніж у минулому році, платники перерахували акцизного податку: 166,4 мільйона гривень проти 5,7 мільйона торік. За здійснення митних формальностей та інших надходжень сплачено 32,5 мільйона гривень, що на 31,6 мільйона або в 35 разів більше, ніж за звітний період 2018 року.

Цьому неабияк посприяла активізація ввезення транспортних засобів, зокрема, легкових автомобілів громадянами. Адже загалом упродовж січня-лютого 2019 року вони сплатили 535,2 мільйона гривень. Ввезення сільськогосподарської техніки та частин до неї забезпечило 26,2 мільйона гривень надходжень.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області