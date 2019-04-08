Аби не потрапити в халепу

За інформацією Генеральної митної адміністрації Китайської Народної Республіки в березні цього року Пекінська територіальна митниця вкотре виявила в громадян України, які прилетіли в аеропорт столиці цієї держави, продукти зі свинини. Під час лабораторних досліджень у зазначених зразках конфіскованих продуктів було виявлено нуклеїнову кислоту вірусу африканської чуми свиней.

Задля уникнення аналогічних ситуацій Тернопільська митниця ДФС інформує громадян, котрі планують відвідати Китай, про обмеження до ввезення в цю країну продуктів тваринного (особливо м’яса та продуктів з нього) та рослинного походження.

Митники пропонують мешканцям Тернопільщини ознайомитися зі «Cписком тварин, рослин і продуктів, заборонених до ввезення і пересилання на територію Китаю», наданим Генеральною митною адміністрацією КНР, за посиланням http://tr.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/374209.html

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області