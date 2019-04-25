Більше від очікуваного

Упродовж січня-березня цього року суб’єкти господарювання Тернопільської області спрямували до бюджету 844,9 тисячі гривень транспортного податку. Порівняно з аналогічним торішнім періодом надходження платежу зросли на 224,3 тисячі гривень або на 36,1 відсотка.

До бюджету додатково надійшло 186,3 тисячі гривень транспортного податку, що більше очікуваного на 28,3 відсотка. Надходження платежу від юридичних осіб порівняно з першим кварталом минулого року зросли на 83 тисячі гривень і склали 555 тисяч гривень.

Фізичні особи з початку 2019 року сплатили 289,9 тисячі гривень транспортного податку. Порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження платежу зросли на 141,3 тисячі гривень. Більше очікуваного на 95,1 тисячі гривень.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області