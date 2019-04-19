Чи необхідно повідомляти контролюючі органи?

Відповідно до статті 9 Закону України від 15 травня 2003 року за номером 755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань» в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань містяться, зокрема, дані про скасування рішення засновників (учасників) або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи.

Інформаційна взаємодія між ЄДР та інформаційними системами державних органів у випадках, визначених статтею 13 згаданого Закону, здійснюється інформаційно-телекомунікаційними засобами в електронній формі в порядку, визначеному Міністерством юстиції України спільно з відповідними державними органами.

Технічний адміністратор ЄДР у день проведення реєстраційної дії забезпечує передачу відомостей про проведення такої реєстраційної дії до інформаційних систем центрального органу виконавчої влади, що реалізує єдину державну податкову політику та державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Згідно з пунктом 3 статті 13 Закону та пунктом 3.2 розділу ІІІ Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України, підставою для взяття на облік за основним місцем обліку в контролюючому органі є надходження відомостей із ЄДР про скасування державної реєстрації припинення юридичної особи.

Взяття на облік юридичних осіб та їхніх відокремлених підрозділів, відомості щодо яких містяться в Єдиному державному реєстрі, як платників податків і зборів у контролюючих органах підтверджується випискою з ЄДР, яка надсилається (видається) цим юридичним особам та відокремленим підрозділам юридичних осіб у порядку, встановленому згаданим Законом.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області