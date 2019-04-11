Для неподання звітності існують певні умови

Відповідно до пункту 48.1 статті 48 Податкового кодексу України податкова декларація складається за формою, затвердженою в порядку, визначеному положеннями пункту 46.5 статті 46 та чинному на час її подання. Про це нагадали в головному управлінні ДФС у Тернопільській області.

Форма податкової декларації повинна містити необхідні обов’язкові реквізити і відповідати нормам та змісту відповідних податку та збору.

Податкова декларація екологічного податку подається за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 17 серпня 2015 року за номером 715. До податкової декларації екологічного податку (нової, нової звітної, уточнюючої) додаються додатки, які є її невід’ємною частиною. При відсутності у платника відповідних об’єктів оподаткування, відповідні додатки не додаються, а рядки податкової декларації екологічного податку прокреслюються.

Пунктом 250.9 статті 250 Кодексу передбачено, що, якщо платник екологічного податку з початку звітного року не планує здійснення викидів, скидів забруднюючих речовин, розміщення відходів, утворення радіоактивних відходів протягом звітного року, то він повинен повідомити про це відповідний контролюючий орган за місцем розташування джерел забруднення та скласти заяву про відсутність у нього у звітному році об’єкта обчислення екологічного податку. В іншому разі платник податку зобов’язаний подавати податкові декларації відповідно до статті 250.

Отже, платник екологічного податку, який повідомив відповідний контролюючий орган за місцем розташування джерел забруднення про те, що з початку звітного року не планує здійснення викидів, скидів забруднюючих речовин, розміщення відходів, утворення радіоактивних відходів, склавши заяву про відсутність у нього в звітному році об’єкта обчислення екологічного податку, має право не подавати податкові декларації. В іншому разі платник екологічного податку зобов’язаний подавати податкові декларації. Також платник екологічного податку, який у звітних періодах поточного року не мав об’єкта оподаткування (не здійснював викидів, скидів забруднюючих речовин, розміщення відходів, утворення радіоактивних відходів), зобов’язаний за ці звітні періоди (квартали) подавати податкову декларацію, до якої відповідні додатки не додаються, а рядки податкової декларації прокреслюються.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області