Дитячий фестиваль у Борщеві

Уже не вперше в Борщеві шахово-шашковий клуб «Королівська фортеця» за фінансової підтримки громадської організації «Рідна Борщівщина» визначив лауреатів дитячого фестивалю «Шахова олімпіада». Цього року юним місцевим прихильникам древньої гри віком до п’ятнадцяти років кинули виклик їхні однолітки з Тернополя, Теребовлі, Чорткова, Хоросткова, Почаєва і Кам’янця-Подільського Хмельницької області.

Водночас провели два турніри за швейцарською системою в дев’ять турів із 15-хвилинним контролем часу. В головному стосунки з’ясували шахісти першого-другого розрядів, в іншому — третього-четвертого. Комфортні умови створили для всіх 52-х учасників, провівши змагання в різних приміщеннях — у місцевій гімназії імені Р. Андріяшика і в районній бібліотеці.

Серед лауреатів обох турнірів — уже досить відомі юні шахісти. У головному перемогли Іван Івкевич із Почаєва і Вікторія Прийдун з Чорткова. Компанію Іванові на п’єдесталі пошани склали тернопільці Богдан Цимбалістий і Назар Сохор. А Вікторії — Христина Білоус із Хоросткова і Антоніна Лещук із Почаєва.

Натомість, аби визначити переможця юнацького турніру «Б», суддівській колегії довелося рахувати додаткові показники. Серед трьох шахістів, які набрали однакову кількість очок, щастя посміхнулося Вадимові Сіморі з Почаєва. Господарі ж Максим Багрій та Іван Ратушняк посіли відповідно друге і третє місця. Незаперечною тріумфаторкою змагань дівчат стала землячка останніх, талановита шахістка Діана Скорохід. Не менше раділи власним досягненням і Анна Сімора з Почаєва та Інна Подоляк із Хоросткова, які вибороли двоє інших призових місць.

Лауреати дитячого фестивалю нагороджені кубками, медалями, грамотами і преміями. Щиро їх привітавши, керівник шахово-шашкового клубу й організатор змагань Ігор Багрій висловив сподівання, що такі турніри сприяють удосконаленню спортивної майстерності підростаючого покоління, налагодженню дружніх стосунків між шахістами різних регіонів, співпраці та обміну досвідом між тренерами і, звісно, популяризації шахів не тільки в Борщеві, а й на Тернопільщині.

І. МАДЗІЙ.

На фото: під час турніру; лауреати дитячого фестивалю.

Фото з архіву організаторів