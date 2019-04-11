І дівчата не підвели, і хлопці

Минулого вівторка в Кам’яниці Закарпатської області завершилися змагання третього етапу відбіркових змагань 26-ї всеукраїнської спартакіади «Повір у себе» серед дітей з інвалідністю відразу з двох видів спорту. За право потрапити на фінальні спартакіади сперечалися волейболістки 2004—2008 років народження та їхні ровесники-футболісти.

В обох турнірах збірні тернопільських «Інваспорту» і ДЮСШ «Інваспорт» упоралися з поставленим завданням. Волейбольна команда дівчат у складі Анастасії Смакоуз, Марини Міщук, Вікторії Дробної, Софії Прийдун, Аліни Михайлової, Вікторії Брухівської і Валентини Гудзь порадували свого наставника Петра Ніколюка завойованим третім місцем. І 7—13 червня в Одесі змагатимуться за нагороди фінального турніру разом із збірними Києва, Житомирської і Кіровоградської областей.

Не підвели свого тренера Богдана Смачила й футболісти Костянтин Дрозд, Владислав Репак, Максим Мазурчук, Володимир Жук, Дмитро Щербак, Іван Костін і Денис Кохан. Обігравши в своїй групі команди Запорізької і Київської областей, виявили міцний характер і в стиковій зустрічі із збірною Полтавської області за право виступити у фіналі. Після напруженого поєдинку, який завершився з нічийним рахунком 2:2, перемогли конкурентів у серії пенальті — 2:1.

Тож у Полтаві, де вже найближчого понеділка розпочнуться вирішальні баталії за нагороди спартакіади, господарі участі не братимуть. Окрім наших земляків, участь у фінальному турнірі візьмуть команди Києва, Харківської і Запорізької областей.

Фото з архіву тернопільського «Інваспорту»