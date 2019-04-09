Іще раз про «єдиний казначейський

Уже з наступного вівторка, 16 квітня, списання коштів з депозитних рахунків митниць при митному оформленні товарів підприємств не здійснюватиметься, а митне оформлення товарів підприємств відбуватиметься тільки через «єдиний казнечейський рахунок». Про це вкотре нагадали в Тернопільській митниці ДФС.

Відповідно до порядку повернення, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 18 липня 2017 року за номером 643 «Про затвердження Порядку перерахування до державного бюджету митних та інших платежів, які вносяться до/або під час митного оформлення» (із змінами) повернення підприємствам коштів авансових платежів здійснюватиметься протягом 1095 днів із дня їхнього внесення на рахунок.

Для підприємств — юридичних осіб сплата коштів у вигляді авансових платежів (передоплати) зараховується на «єдиний казначейський рахунок», відкритий у Державній казначейській службі України на ім’я ДФС України:

— отримувач — ДФС України;

— рахунок — 37341039292197;

— МФО ДКСУ — 899998;

— код ЄДРПОУ- 39292197.

У той же час депозитні рахунки 3734, відкриті в головному управлінні Казначейства в місті Києві на ім’я митниць ДФС, для зарахування авансових платежів (передоплати), що вносяться громадянами, використовуватимуться в звичайному режимі.

Депозитний рахунок Тернопільської митниці ДФС для зарахування авансових платежів громадян такий:

— отримувач — Тернопільська митниця ДФС;

— рахунок — 37348140320026;

— МФО — 820019;

— код ЄДРПОУ — 820019.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області