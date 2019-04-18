Із другого травня — нові рахунки для сплати єдиного внеску

Повідомлення від головного управління ДФС у Тернопільській області. Із 2 травня 2019 року вступають у дію нові небюджетні рахунки 3719, відкриті на ім’я територіальних органів Державної фіскальної служби України, для сплати коштів єдиного внеску та фінансових санкцій у зв’язку з проведенням реорганізації територіальних органів ДФС.

Варто звернути увагу, що до 26 квітня 2019 року діють старі рахунки 3719, відкриті на ім’я територіальних органів Державної фіскальної служби України.

Також варто нагадати, що, відповідно до розпорядження Кабінету міністрів України «Про перенесення робочих днів у 2019 році» від 10 січня 2019 року за номером 7-р у квітні поточного року робочий день із вівторка, 30 квітня, перенесено на суботу, 11 травня. Тобто останній день сплати нарахованих податкових зобов’язань із податків і зборів припадає на вихідний день, 30 квітня 2019 року. Нормами Податкового кодексу України не передбачено перенесення термінів слати податків і зборів (пункт 57.1 статті 57). Тому сплату нарахованих поточних податкових зобов’язань необхідно здійснити не пізніше 26 квітня 2019 року.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області