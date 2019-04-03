Коли декларацію можна не подавати

Згідно з пунктом 179.4 статті 179 Податкового кодексу України платники податку в окремих випадках звільняються від обов’язку подання податкової декларації про майновий стан і доходи. Про це нагадали в головному управлінні ДФС у Тернопільській області.

Конкретніше:

а) незалежно від виду та суми отриманих доходів платниками податку, які:

— є малолітніми/неповнолітніми або недієздатними особами і при цьому перебувають на повному утриманні інших осіб (у тому числі батьків) та/або держави станом на кінець звітного податкового року;

— перебувають під арештом або є затриманими чи засудженими до позбавлення волі, перебувають у полоні або ув’язненні на території інших держав станом на кінець граничного строку подання декларації;

— перебувають у розшуку станом на кінець звітного податкового року;

— перебувають на строковій військовій службі станом на кінець звітного податкового року;

б) в інших випадках, визначених розділу IV Кодексу.

Відповідно до пункту 179.2 статті 179 обов’язок платника податку щодо подання декларації вважається виконаним і декларація не подається, якщо платник податку отримував доходи:

— від податкових агентів, які, згідно з розділом IV Кодексу, не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу;

— виключно від податкових агентів незалежно від виду та розміру нарахованого (виплаченого, наданого) доходу, крім випадків, прямо передбачених розділом IV;

— від операцій продажу (обміну) майна, дарування, при нотаріальному посвідченні договорів за якими був сплачений податок відповідно до розділу IV;

— у вигляді об’єктів спадщини, які, відповідно до розділу IV, оподатковуються за нульовою ставкою податку та/або з яких сплачено податок відповідно до пункту 174.3 статті 174 Податкового кодексу.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області