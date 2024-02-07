Способи подання декларації про майновий стан і доходи

Інформація головного управління ДПС у Тернопільській області. Платник податків самостійно обирає спосіб подання податкової декларації про майновий стан і доходи — пункт 49.3 статті 49 Податкового кодексу України (ПКУ):

— особисто або уповноваженою особою;

— поштою з повідомленням про вручення та описом вкладення не пізніше ніж за п’ять днів до закінчення граничного строку подання (пункт 49.5 статті 49 ПКУ);

— засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги».

В електронній формі податкову декларацію можна подати на сайті Державної податкової служби України в особистому електронному кабінеті платника податків.

Для зручності платників податків ДПС в особистому електронному кабінеті розміщено електронний сервіс «Податкова декларація про майновий стан і доходи», що надає можливість часткового автоматичного перед заповнення декларації на підставі даних Державного реєстру фізичних осіб — платників податку та відомостей про об’єкти нерухомого чи рухомого майна.

Електронний сервіс «Податкова декларація про майновий стан і доходи» дозволяє сформувати податкову декларацію та подати її до контрольного органу з копіями первинних документів, у тому числі для використання права на податкову знижку.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області