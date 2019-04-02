Ліквідовано конвертаційний центр

Під час розслідування кримінального провадження за фактами умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та фіктивного підприємництва працівники податкової міліції головного управління ДФС у Тернопільській області за процесуального керівництва обласної прокуратури встановили групу осіб, які надавали підприємствам реального сектору економіки Тернопільської і Львівської областей послуги з пособництва в ухиленні від сплати податків. Для цього порушники незаконно формували штучний податковий кредит із податку на додану вартість та завищували витрати, а також переводили безготівкові кошти у готівку.

У протиправній схемі махінатори використовували підконтрольні підприємства, на рахунки яких замовники конвертації перераховували кошти, нібито за придбані товари. Згодом ці кошти знімали готівкою та повертали вигодонабувачам. Собі порушники залишали винагороду, яка становила певний відсоток від розміру проконвертованої суми. Таким чином проконвертували понад 100 мільйонів гривень. Окрім цього, незаконно сформували вигодонабувачам податковий кредит на суму орієнтовно 17 мільйонів гривень.

За результатами санкціонованих обшуків вилучено понад 190 тисяч гривень готівки, а також печатки суб’єктів господарювання, що використовувалися в протиправній діяльності, електронні носії інформації, первинні фінансово-господарські документи та чорнові записи.

На залишки коштів на банківських рахунках підприємств, підконтрольних організаторам протиправної схеми, накладено арешт. Застосовано також арешт до лімітів на рахунках у системі електронного адміністрування ПДВ, які могли б бути використані для реєстрації на адресу підприємств-вигодонабувачів фіктивних податкових накладних.

Триває досудове розслідування.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області