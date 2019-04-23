У Кам’янець-Подільському на Хмельниччині відбулися всеукраїнські змагання з метань на честь олімпійських чемпіонів Фаїни Мельник і Анатолія Боднарчука. Серед тих, хто вдало виступив, і легкоатлети Тернопільщини.

Із десяти наших земляків, які взяли в них участь, вісім повернулися додому з нагородами, завоювавши дев’ять медалей. Передусім відзначимо майстра спорту Івана Панасюка, який підвищує свою майстерність в обласній ШВСМ під керівництвом Василя Яковіва. Переміг у секторі для метання диску, підтвердивши показаним результатом свій статус — 55 метрів 30 сантиметрів. Далі настала черга вже підопічних відомого спортсмена, які займаються в Тернопільській ОДЮСШ із літніх видів спорту. Другим місцем у штовханні ядра відзначився Олександр Шилівський — 17 метрів 83 сантиметри. А Ігореві Висоцькому, яким, окрім Івана, опікується ще й Микола Головацький, теж не було рівних серед ровесників у метанні диску — 40 метрів 89 сантиметрів. У штовханні ж ядра талановитий атлет фінішував другим — 15 метрів 22 сантиметри.

Порадували і вихованці Тернопільської ОДЮСШ, якими опікуються Галина Шмуляєва і Леонід Дахновський. У метанні спису не було рівних Дарині Мостовій, яка перемогла з особистим досягненням (33 метри 20 сантиметрів) і Степанові Петришину — 45 метрів 70 сантиметрів. У цій же дисципліні в своїх вікових групах друге місце виборов Олексій Навроцький (35 метрів 66 сантиметрів), третє — Катерина Питель — 19 метрів 28 сантиметрів. Третім у штовханні ядра серед юніорів фінішував іще один підопічний Василя Яковіва — Володимир Пітух (12 метрів 52 сантиметри).

Змагання в Кам’янець-Подільському стали хорошим етапом підготовки для юнаків і дівчат віком до сімнадцяти років, які сьогодні в Кропивницькому розпочали суперечку за нагороди командного чемпіонату України в цій віковій групі. В першій половині стартового змагального дня непоганими результатами вже встигли відзначитися троє наших земляків. Штовхальниця ядра з Бучача Валентина Павлів, яка нині тренується під керівництвом Миколи Головацького та Івана Чуби, до останньої спроби посідала третю позицію — 13 метрів 32 сантиметри. На жаль, своїм останнім шансом скористалася її головна конкурентка Марія Ларіна з Донецької області, яка штовхнула кулю на 14 сантиметрів далі. Вже згаданий Степан Петришин у суперечці метальників спису виборов восьме місце. А Максим Клименко з Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту, яким опікуються мама Олена і Олег Данилюк, кваліфікувався до фінального забігу на 100 метрів із шостим часом — 11,69 секунди.

На фото: Галина ШМУЛЯЄВА (зліва) зі своїми підопічними після завершення всеукраїнських змагань метальників у Кам’янець-Подільському.

Фото з архіву Леоніда ДАХНОВСЬКОГО