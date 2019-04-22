На мільйони більше

Єдиний податок — платіж, який у повному обсязі спрямовується до місцевих скарбниць. Територіальні громади з повним правом можуть його використовувати для розвитку власної інфраструктури.

Упродовж січня-березня 2019 року суб’єкти господарювання, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, спрямували до місцевих бюджетів 162 мільйони 169,5 тисячі гривень єдиного податку — на 5,1 мільйона більше очікуваного. Порівняно з аналогічним торішнім періодом надходження платежу зросли на 20 мільйонів 208,6 тисячі гривень.

Значна частка сплаченого податку — внесок приватних підприємців. Упродовж першого кварталу 2019 року вони сплатили 103 мільйони 703,4 тисячі гривень єдиного податку, що на 18 мільйонів 605,4 тисячі більше, ніж торік за цей же період. Юридичні особи — спрощенці перерахували в січні-березні 21 мільйон 900,2 тисячі гривень єдиного податку.

Платники фіксованого сільськогосподарського податку (четверта група спрощенців), сплатили в першому кварталі 2019 року 36 мільйонів 565,8 тисячі гривень єдиного податку — на три мільйони 252,2 тисячі більше січня-березня 2018 року.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області