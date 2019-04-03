Не наплутайте із звітністю

Нагадування від головного управління ДФС у Тернопільській області. При поверненні частини суми попередньої оплати (авансу)/поставлених товарів у зв’язку із зміною кількості поставлених товарів/послуг без зміни їх ціни на дату такого повернення постачальник (продавець) складає розрахунок коригування до податкової накладної, яка була складена на дату отримання коштів/постачання товарів.

У першому рядку табличної частини (розділ Б) такого розрахунку коригування:

— у графі 1.1 зазначається номер за порядком;

— у графі 1.2 — порядковий номер рядка податкової накладної, який коригується;

— у графі 2.1 — код причини коригування 102 (зміна кількості). Причина коригування зазначається в розділі Б розрахунку коригування виключно шляхом внесення до графи 2.1 відповідного умовного коду з довідника, розміщеного на офіційному веб-порталі ДФС. Заповнення причини коригування в текстовому вигляді або шляхом зазначення будь-яких інших цифр, знаків чи символів не допускається;

— у графі 2.2 — «№ з/п групи коригування». В усіх рядках розрахунку коригування, пов’язаних з коригуванням одного рядка податкової накладної (рядок, в якому зі знаком «—» зазначено відповідні показники податкової накладної, що коригується, та нового(их) рядку(ків) із виправленими показниками, що його замінює(ють), у графі 2.1 зазначається однаковий код причини коригування. Одночасно усім таким рядкам присвоюється один номер групи коригування;

— значення граф 3—6 відповідає значенню відповідно граф 2—5 рядка податкової накладної, що коригується;

— у графі 7 зі знаком «—» зазначається значення графи 6 рядка податкової накладної, що коригується;

— у графі 8 — значення графи 7 рядка податкової накладної, що коригується. При цьому знак «—» у цій графі не вказується;

— графи 9—10 не заповнюються;

— значення граф 11,12,15 відповідає значенню відповідно граф 8,9,12 рядка податкової накладної, що коригується;

— у графі 13 зі знаком «—» зазначається значення графи 10 рядка податкової накладної, що коригується;

— у графі 14 — сума ПДВ із графи 11 податкової накладної зі знаком «—». При складанні розрахунку коригування до податкової накладної, складеної та зареєстрованої в ЄРПН до 1 грудня 2018 року, графа 14 розділу Б розрахунку коригування «Сума ПДВ» не заповнюється в тих рядках, до яких відповідні показники податкової накладної переносяться зі знаком «—» (виводяться в «0»).

Одночасно заповнюється другий рядок табличної частини (розділ Б) такого розрахунку коригування, в якому:

— у графі 1.1 зазначається номер за порядком;

— у графі 1.2 — новий черговий порядковий номер рядка, якого не було в податковій накладній, що коригується (наприклад, якщо в податковій накладній, що коригується, було 10 рядків, то в графі 1.2 зазначається номер 11);

— у графі 2.1 — код причини коригування 102 (зміна кількості);

— у графі 2.2 — «№ з/п групи коригування»;

— значення граф 3—6 відповідає значенню відповідно граф 2—5 рядка податкової накладної, що коригується;

— у графі 7 зазначається нове (змінене, правильне) значення кількості товарів/послуг;

— у графі 8 — значення графи 7 рядка податкової накладної, що коригується;

— графи 9—10 не заповнюються;

— значення граф 11,12,15 відповідає значенню відповідно граф 8,9,12 рядка податкової накладної, що коригується;

— у графі 13 зазначається правильне значення обсягу постачання (без урахування ПДВ);

— у графі 14 — сума ПДВ (за наявності).

При поверненні частини суми попередньої оплати (авансу) в зв’язку із зміною ціни товарів/послуг без зміни їх кількості на дату такого повернення постачальник (продавець) складає розрахунок коригування до податкової накладної, яка була складена на дату отримання коштів.

Такий розрахунок коригування заповнюється аналогічно розрахунку коригування при зміні кількості товарів/послуг, з наступними відмінностями:

— в обох рядках у графі 2.1 зазначається код причини коригування 101 (зміна ціни).

— в обох рядках графи 7,8 не заповнюються;

— у першому рядку в графі 9 зі знаком «—» зазначається значення графи 7 рядка податкової накладної, що коригується;

— у другому рядку в графі 9 — нове (змінене, правильне) значення ціни товарів/послуг;

— в обох рядках у графі 10 — значення графи 6 рядка податкової накладної, що коригується.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області