Не підвели наставників

Спортивний комплекс «Епіцентр» у Хмельницькому нещодавно став ареною проведення відразу двох змагань із боксу. І в обох успішно виступили вихованці Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту.

Зональні змагання чемпіонату України серед юнаків 2005—2006 років народження зібрали майже сотню юних майстрів шкіряної рукавички із Хмельницької, Тернопільської, Рівненської і Волинської областей. У такій солідній компанії не загубилися і двоє підопічних Анатолія Фірмана. В суперечці атлетів, чия вага не перевищує 68 кілограмів, не було рівних Костянтинові Дмитріву. У ваговій же категорії до 59 кілограмів «срібло» виборов Артур Довгошия.

А після завершення чемпіонату відбувся перший відкритий міський турнір на призи заслуженого тренера України Анатолія Миколайовича Чумакова, який із 1970 року, відколи працює наставником, підготував 143 майстрів спорту колишнього Союзу та України, більше тисячі розрядників.

Протягом трьох змагальних днів свою майстерність продемонстрували 124 боксери з восьми областей нашої держави, білоруських Бобруйська і Гомеля, Литви та Молдови. І знову успішно виступили наші земляки, які в Тернопільській ОДЮСШ із літніх видів спорту та в обласній школі вищої спортивної майстерності займаються під керівництвом Руслана і Анатолія Фірманів. У своїх вагових категоріях перемогли Захар Фірман, Артем Сорочан і Олеся Крисюк. Друге ж місце завоював Богдан Пилипів.

На фото: Анатолій ФІРМАН із лауреатами зонального турніру чемпіонату України Артуром ДОВГОШИЄЮ і Костянтином ДМИТРІВИМ; …і з переможцями відкритого турніру Захаром ФІРМАНОМ, Артемом СОРОЧАНОМ та Олесею КРИСЮК.

Фото з архіву навчального спортивного закладу.