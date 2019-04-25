Нормативна грошова оцінка земельних ділянок

Відповідно до пункту 271.2 статті 271 Податкового кодексу України рішення рад щодо нормативної грошової оцінки земельних ділянок офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування нормативної грошової оцінки земель або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.

Підпунктом 12.3.3 пункту 12.3 статті 12 Кодексу встановлено, що орган місцевого самоврядування в десятиденний строк із дня затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель направляє в електронній формі до контролюючого органу інформацію про нормативну грошову оцінку земель. Контролюючі ж органи не пізніше 10 липня поточного року складають зведену інформацію про нормативну грошову оцінку земель.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, не пізніше 15 липня поточного року оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті зведену інформацію про проведену нормативну грошову оцінку земель.

Інформація про нормативну грошову оцінку земель розміщено на офіційному веб-порталі Державної фіскальної служби України за посиланням: Головна/Довідники/Інформація/Інформація про нормативну грошову оцінку земель (за даними офіційного веб-сайту Держгеокадастру) (http://sfs.gov.ua/dovidniki–reestri–perelik/dovidniki-/325490.html).

Необхідно зауважити, що на офіційному веб-порталі ДФС розміщено зведену інформацію щодо проведення нормативної грошової оцінки земель, а не по кожній земельній ділянці. Дані про нормативну грошову оцінку окремої земельної ділянки оформляються як витяг з технічної документації з нормативної грошової оцінки земель, на підставі якого обчислюється сума земельного податку або орендної плати.

Формування витягів з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельних ділянок здійснюється територіальними органами Держгеокадастру.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області