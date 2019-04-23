Норми потрібно знати

Порядок обрання або переходу на спрощену систему оподаткування чи відмови від спрощеної системи оподаткування платниками єдиного податку четвертої групи здійснюється відповідно до підпунктів 298.8.1—298.8.8 пункту 298.8 статті 298 Податкового кодексу України. Про це нагадали в головному управління ДФС у Тернопільській області.

Згідно з останнім з них сільськогосподарський товаровиробник повторно може бути включений до четвертої групи платників єдиного податку не раніше ніж через два календарні роки після його переходу на застосування ставки єдиного податку, визначеної для платників єдиного податку іншої групи, або анулювання його попередньої реєстрації платником єдиного податку четвертої групи. Норми цього підпункту не застосовуються при анулюванні реєстрації платником єдиного податку четвертої групи юридичної особи за ініціативою контролюючого органу.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області