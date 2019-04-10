Інформація від головного управління ДФС у Тернопільській області. Станом на перше квітня 2019 року ДФС України затвердила нові довідники податкових пільг.

Мова про:

— довідник податкових пільг №92/1, що є втратами доходів бюджету;

— довідник інших податкових пільг №92/2.

У цих довідниках надано перелік пільг із податку на прибуток підприємств, плати за землю, ПДВ, акцизного податку, податку на нерухоме майно, місцевих податків та зборів, державного мита, а також початок та кінець дії пільг.

Довідники податкових пільг розміщено на офіційному веб-порталі ДФС України за посиланням: http://sfs.gov.ua/dovidniki–reestri–perelik/dovidniki-/54005.html.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області