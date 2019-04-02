Новий сервіс в електронному кабінеті

Для забезпечення зручності платників податків ДФС запровадила з 1 березня 2019 року в тестовому режимі новий електронний сервіс. Про це повідомили в головному управлінні ДФС у Тернопільській області.

Із допомогою нового електронного сервісу фізична особа, не звертаючись до органів ДФС, через меню «Введення звітності» приватної частини електронного кабінету може створити та направити до ДФС:

— облікову картку фізичної особи — платника податків, яка є заявою для реєстрації в Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків;

— заяву про внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб — платників податків;

— надати копії документів, необхідні для реєстрації/ внесення змін до Державного реєстру;

— повідомлення про склад та мету збору персональних даних у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків, права та обов’язки фізичної особи — платника податків;

— обрати контролюючий орган, до якого особа може звернутися для отримання документа, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків.

Підтвердженням подання заяви до ДФС є отримання першої квитанції в електронному вигляді, в якій зафіксовані дата та час подання заяви.

Інформацію про результат розгляду заяви можна переглянути у вкладці «Вхідні/вихідні документи»: повідомлення про результати обробки Облікової картки фізичної особи — платника податків — форма №1ДР (F1414601), повідомлення про результати обробки Заяви про внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб — платників податків — форма №5ДР (F1414701).

Подання Облікової картки/ Заяви для внесення змін на своїх дітей — малолітніх осіб (до 14 років) в електронному вигляді можливе на підставі свідоцтва про народження дитини та документа, що посвідчує особу одного із батьків (усиновителя, опікуна, піклувальника).

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області