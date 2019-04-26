Первинні документи для підтвердження електронного квитка

Нагадування від головного управління ДФС у Тернопільській області. Про первинні документи, що підтверджують витрати на придбання електронного авіаквитка під час відрядження.

Згідно з пунктом 12 розділу ІІ «Порядку відрядження в межах України» і пунктом 11 розділу ІIІ «Порядку відрядження за кордон» Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 13 березня 1998 року за номером 59 зі змінами та доповненнями, при використанні електронного авіаквитка первинними документами, що підтверджують витрати на його придбання є:

— оригінал розрахункового або платіжного документа, що підтверджує здійснення розрахункової операції в готівковій чи безготівковій формі (платіжне доручення, розрахунковий чек, касовий чек, розрахункова квитанція, виписка з карткового рахунку, квитанція до прибуткового касового ордера);

— роздрук на папері частини електронного авіаквитка з вказаним маршрутом (маршрут/квитанція);

— оригінали відривної частини посадкових талонів пасажира або роздрукований на паперовому носії електронний посадковий талон, отриманий при онлайн-реєстрації на авіарейс.

При використанні електронного проїзного/перевізного документа на поїзд первинними документами, що підтверджують витрати на його придбання, є роздрукований на паперовому носії посадочний документ (у разі перевезення багажу — роздрукований на паперовому носії перевізний документ; у разі окремого замовлення послуги, зокрема, послуги з користування комплектом постільних речей чи резервування місць — роздрукований на паперовому носії документ на послуги).

При здійсненні Інтернет-замовлення проїзних документів на автобусні пасажирські перевезення первинними документами, що підтверджують витрати на придбання електронного квитка, є роздрукований на паперовому носії проїзний документ.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області