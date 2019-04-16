Підвищили кваліфікацію

Спрощена система оподаткування, облік доходів та сплата податків, деталі деклараційної кампанії, взаємодія органів місцевого самоврядування з фіскальною службою — коло питань, які розглядалися під час семінару в Тернопільському регіональному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органі державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. Цього разу в навчанні взяли участь 25 начальників відділів з питань призначення державних допомог управлінь соціального захисту населення райдержадміністрацій та виконавчих комітетів міських рад обласного значення Тернопільщини.

Лекторами ж стали фахівці головного управління ДФС у Тернопільській області. Зокрема, головний державний інспектор відділу обліку платників і об’єктів оподаткування, ведення реєстрів, реєстрації за окремими видами податків, ведення державного реєстру фізичних осіб — платників податків та розгляду звернень державних органів управління обслуговування платників Ігор Косович розповів про порядок отримання публічної інформації, деталі реєстрації фізичних осіб. Він детально пояснив, на які реквізити при заповненні заяв необхідно звернути увагу, а також розповів про електронні сервіси фіскальної служби.

Головний державний ревізор — інспектор відділу аналізу та прогнозування надходжень податків та зборів з фізичних осіб та єдиного внеску та розгляду звернень платників податків управління податків і зборів з фізичних осіб Віктор Орнатовський детально зупинився на групах спрощеної системи оподаткування, роз’яснив порядок сплати єдиного податку приватними підприємцями, особливості ведення ними обліку доходів. Інспектор також акцентував увагу присутніх на особливостях деклараційної кампанії 2019 року, конкретизував, в яких випадках необхідно подавати декларацію про майновий стан і доходи та у які терміни сплачувати нараховані платежі.

Завершилася лекція конструктивним діалогом, під час якого фахівці фіскальної служби надали вичерпні та компетентні відповіді на запитання слухачів.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області