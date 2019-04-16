Порушень при розгляді письмових звернень не допустили

Упродовж першого кварталу 2019 року до органів ДФС у Тернопільській області надійшло десять письмових звернень від дванадцяти громадян, одне з яких — колективне. Всі заяви адресовані головному управлінню фіскальної служби в області.

Натомість скарги від громадян цього року ще не надходили.

За тематикою найбільше звернень стосувалися контрольно-перевірочної роботи — п’ять заяв. Двоє заявників інформували про ухилення від сплати податків. Решта цікавилася відмовою від отримання реєстраційних номерів облікових карток платників податків, консультацією з податкового законодавства, реєстрацією та обліком платника.

У встановлений законом термін розглянуто шість заяв. На виконанні перебувають чотири звернення, оскільки термін їхнього розгляду ще не настав.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області