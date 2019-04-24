Порушникам скасували ліцензії

Упродовж першого кварталу цього року працівники управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів головного управління ДФС у Тернопільській області провели 37 перевірок суб’єктів господарювання, які здійснюють роздрібну торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами. До порушників застосували фінансові санкції на суму 546,3 тисячі гривень.

Про це повідомив начальник головного управління ДФС у Тернопільській області Ігор Комендат.

Установили 42 порушення норм Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», — констатував керівник фіскального відомства. — Зокрема, виявлено двадцять фактів торгівлі алкогольними напоями за цінами, нижчими від установлених мінімальних оптово-відпускних або роздрібних цін. Окрім того, сім фактів роздрібної торгівлі тютюновими виробами поштучно. Мали також місце чотири випадки продажу алкогольних напоїв особам, які не досягли вісімнадцяти років. Фахівці фіскальної служби встановили і такі порушення, як роздрібна торгівля алкогольним напоями та тютюновими виробами без марок акцизного податку, без ліцензії тощо.

Упродовж січня-березня цього року анулювано 66 ліцензій на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями. Скасували також 86 ліцензій на право здійснення роздрібної торгівлі тютюновими виробними, чотири з яких — за продаж тютюнових виробів неповнолітнім. Робота в цьому напрямку ведеться в співпраці з головами об’єднаних територіальних громад та керівниками райдержадміністрацій.

Загалом же на сьогодні підприємці області використовують 4490 ліцензій на реалізацію алкоголю та тютюну.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області