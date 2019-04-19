Порушників митних правил оштрафували

Упродовж першого кварталу 2019 року фахівці Тернопільської митниці ДФС склали 25 протоколів про порушення митних правил. Про це повідомив заступник начальника — начальник управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії Тернопільської митниці ДФС Володимир Петрук.

Фахівець зазначив, що 21 із цих протоколів стосувався перевищення встановленого Митним кодексом України строку доставки товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що перебувають під митним контролем, до митного органу призначення строку доставки товарів або транспортних засобів. Решта порушень стосувалися перевищення строку тимчасового вивезення товарів, зберігання товарів, увезених на митну територію України з приховуванням від митного контролю, дій, спрямованих на зменшення митних платежів, а також дій, спрямованих на переміщення товарів через митний кордон із приховуванням від митного контролю.

— Із початку року за результатами роботи митниці в правоохоронному напрямку, а саме від сплати штрафів у справах про порушення митних правил за постановами митниці, до Державного бюджету України перерахували 129 тисяч гривень, — констатував посадовець. — Розглянувши 21 справу про порушення митних правил, фахівці митниці винесли постанови про притягнення осіб до відповідальності, застосувавши штраф у сумі 46,7 тисячі гривень. До суду передали три справи про порушення митних правил. Окрім того, з метою перевірки автентичності документів, поданих до митного контролю та митного оформлення, до уповноважених митних органів іноземних держав направили чотири запити.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області