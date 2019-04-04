«Пульс» очікує ваших звернень

Нагадування від головного управління ДФС у Тернопільській області. Сервіс «Пульс» приймає звернення громадян та суб’єктів господарювання щодо неправомірних дій і бездіяльності, можливих корупційних правопорушень у сфері службової діяльності з боку конкретних посадових осіб структурних підрозділів ДФС та їхніх територіальних органів.

Заявники можуть надати інформацію за телефоном (0800)501-007, обравши на інтерактивному голосовому автовідповідачі напрямок «4», та на електронну пошту idd@sfs.gov.ua. Інформація приймається цілодобово.

При наданні інформації бажано назвати своі прізвище, ім’я, по батькові (найменування підприємства, установи, організації, суб’єкта господарювання), контактний телефон, місце проживання/реєстрації, а також прізвище, ім’я, по батькові та посаду працівника органу ДФС, з яким пов’язана подія, дату, місце і суть події, конкретні обставини, зауваження, прохання чи вимоги. Якщо заявник не бажає називати свої прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання/реєстрації, 3інформація реєструється як анонімна.

У разі звернення представника заявника обов’язково надаються відомості стосовно його повноважень здійснювати представництво законних інтересів і ведення справ заявника, пов’язаних із сплатою податків, на підставі закону або довіреності. Якщо представник заявника не надає ці дані, інформація на сервіс «Пульсу» не приймається.

Про результати розгляду інформації клієнти повідомлять невідкладно або протягом трьох робочих днів. Якщо інформація потребує додаткового розгляду, то загальний термін її опрацювання може бути подовжено.

Не повідомляються заявникам результати розгляду анонімної інформації і повідомлень про наявність на офіційному веб-порталі/субсайтах ДФС недостовірної/застарілої інформації; методологічних чи технічних проблем у роботі електронних сервісів чи систем; відомості, що надходять до ІДД ДФС електронною поштою щодо мінімізації сплати податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області