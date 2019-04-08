Головне, Економіка, Новини, Україна

Резидентам України вже не потрібно декларувати валютні цінності за її межами

08.04.201908.04.2019Автор Богдан Дікальчук
Резидентам України вже не потрібно декларувати валютні цінності за її межами

Повідомлення від головного управління ДФС у Тернопільській області. Із втратою чинності ряду нормативно-правових актів, що регулювали діяльність у сфері ЗЕД до введення в дію Закону про валюту, втратив чинність і декрет Кабінету міністрів України від 19 лютого 1993 року за номером №15-93 «Про систему валютного регулювання і валютного контролю».

Останнім періодом, за який суб’єктам ЗЕД необхідно було подати декларацію про валютні цінності, доходи та майно, що належать резидентам України і знаходяться за її межами, є 2018 рік. Тобто — станом на 1 січня 2019 року.

Декларувати валютні цінності, які належать резидентам України і знаходяться за її межами станом на 1 квітня цього року і на наступні звітні дати, вже не потрібно.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області