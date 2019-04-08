Резидентам України вже не потрібно декларувати валютні цінності за її межами

Повідомлення від головного управління ДФС у Тернопільській області. Із втратою чинності ряду нормативно-правових актів, що регулювали діяльність у сфері ЗЕД до введення в дію Закону про валюту, втратив чинність і декрет Кабінету міністрів України від 19 лютого 1993 року за номером №15-93 «Про систему валютного регулювання і валютного контролю».

Останнім періодом, за який суб’єктам ЗЕД необхідно було подати декларацію про валютні цінності, доходи та майно, що належать резидентам України і знаходяться за її межами, є 2018 рік. Тобто — станом на 1 січня 2019 року.

Декларувати валютні цінності, які належать резидентам України і знаходяться за її межами станом на 1 квітня цього року і на наступні звітні дати, вже не потрібно.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області