Роз’яснення ДФС України

Повідомлення від головного управління ДФС у Тернопільській області. Листом ДФС України від 1 квітня 2019 року за номером 10824/7/99-99-15-02-01-17 ДФС України надала роз’яснення Міністерства фінансів України стосовно застосування положень підпункту 140.4.1 пункту 140.4 статті 140 Податкового кодексу України в частині порядку оподаткування доходів від участі в капіталі та доходів у вигляді дивідендів, нарахованих за фінансовими інвестиціями в інститути спільного інвестування, які обліковуються за методом участі в капіталі.

У листі ж Міністерства фінансів України від 6 березня 2019 року за номером 11210-09-5/6621 зазначено, що платник податку на прибуток — інвестор, який здійснює облік фінансових інвестицій в інститутах спільного інвестування за методом участі в капіталі, не здійснює коригування (зменшення) фінансового результату до оподаткування податком на прибуток підприємств відповідно до підпункту 140.4.1 пункту 140.1 статті 140 Кодексу на суму нарахованих доходів від участі в капіталі, що відображаються в бухгалтерському обліку збільшенням балансової вартості фінансових інвестицій.

Детальніше про це — у згаданому листі ДФС, розміщеному на офіційному веб-порталі ДФС України за посиланням: http://sfs.gov.ua/zakonodavstvo/podatkove-zakonodavstvo/listi-dps/73328.html.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області