Розумні, красиві, творчі

В Українському домі «Перемога» відбувся традиційний конкурс серед старшокласниць тернопільських шкіл «Талант, оздоблений красою». Організував свято учнівський парламент «Наснага» за сприяння працівників міського центру творчості дітей та юнацтва.

— Старшокласники дуже полюбляють цей конкурс. Тому діти активно долучалися до його проведення: самостійно шукали спонсорів, брали участь у написанні сценарію, відборі учасниць. А наш колектив в усьому їх підтримував — педагоги репетирували з учасницями дефіле та представлення, допомогли вирішити питання із місцем проведення заходу тощо, — зазначила директор центру Світлана Миханчук.

Конкурс складався із кількох етапів. Зокрема дівчата дефілювали у капелюшках й вечірніх платтях, демонстрували таланти й ерудицію. Серед дванадцяти учасниць дійства — і учениця третьої школи Іра Фарфурак. Дівчина зауважила, що готувалася до заходу довго. Втім це вже не перший конкурс краси у житті школярки, у 2016 році вона виборола звання «Міні-міс Тернополя».

— Хочу показати себе справжньою, щоб усе було максимально природно, — зазначила Іра Фарфурак. — Вважаю, для мене це гарний досвід, конкурс відкриває у мені нові здібності та таланти.

Не менш старанно готувалися до «Таланту, оздобленого красою» і учениця технічного ліцею Анна Питель.

— Із етапом, що передбачає дефіле в капелюшках, мені допомагала відома тернопільська дизайнерка Оксана Чмиленко, яка виготовляє аксесуари з вовни, — відмітила Анна.

А ось учениця школи №16 Таня Двійна фантазувала над розробкою оригінального капелюха разом із сестрою. Надихалися дівчата фотографіями з інтернету. Окрім цього, на конкурсі Таня демонструвала свій талант до малювання — безпосередньо на сцені створила картину.

Вразила глядачів і школярка із шостої школи Катя Бондар. Дівчина зіграла для публіки сценку, адже раніше пробувала себе у театральному мистецтві. Хоча це не єдине захоплення Каті — дівчина також полюбляє спорт: грає у волейбол, займається легкою атлетикою.

Наприкінці конкурсу почесне журі оголосило переможниць. “Панною Тернополя-2019” серед учнівської молоді визнали Ольвію-Соломію Литвин зі школи №25. Титул “Першої віце-панни” здобула учениця школи №13 Ольга Бегош. “Другою віце-панною” стала Ірина Фарфурак із третьої школи. Решту дівчат відзначили у спеціальних номінаціях конкурсу.

Усі учасниці дійства отримали подарунки — абонементи на відвідини перукарів, візажистів, а також косметику й солодкі призи.

Фото авторки