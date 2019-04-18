Ще один матч сезону

В очікуванні ще одного очного протистояння, призначеного на 25-й тур чемпіонату України серед команд прем’єр-ліги, двоє лідерів вітчизняного футболу «розім’ялися» на традиційно незручних для себе суперниках. Вийшло це в них доволі непогано.

Київські динамівці у виїзному матчі з «Маріуполем» влаштували такий собі тенісбол. Один за одним небезпечні моменти виникали як біля одних воріт, так і біля інших. Однак більше години ігрового часу на висоті були Денис Бойко з Рустамом Худжамовим. На щастя, в складі віце-чемпіонів України є Віктор Циганков, здатний забити, здається, будь-якому голкіперові. На 73-й хвилині вчасно відгукнувся на фланговий навіс Віталія Миколенка, розстрілявши ворота суперників із близької відстані. В моменті, який забезпечив динамівцям перемогу з мінімальним рахунком 1:0, не можна не відзначити й одного з новачків гостей, 18-річного Євгена Ісаєнка. Хоча до м’яча і не дотягнувся, воротаря, схоже, дезорієнтував.

Натомість маріупольцям залишається нарікати хіба на себе. Їхні лідери, передусім Андрій Борячук, зіпсували чимало нагод, прийнятих вважати ледве не стовідсотковими.

Аналогічно і луганська «Зоря», яка в 24-му турі в гостях у Харкові поступилася донецькому «Шахтареві» — 0:3. Окрім того, що вже на 14-й хвилині один з її захисників Дмитро Литвин необережно зіграв проти юного бразильського дарування Тете, давши арбітрові підстави призначити одинадцятиметровий, реалізований Віктором Коваленком, то ще й невдовзі Пилип Будківський не скористався чудовою нагодою відновити рівновагу. Хоча на 27-й хвилині нападник, здається, до м’яча не дотягнувся, а після прицільного удару когось із партнерів-захисників блискучу реакцію продемонстрував Андрій Пятов.

Згаданий уже півзахисник гірників Віктор Коваленко невдовзі після перерви записав до свого активу ще й результативну передачу, віддавши м’яч з лівого флангу точно під удар нігерійцеві Кайоде. А остаточний підсумок господарі встановили вже в компенсований до другого тайму час після влучного пострілу бразильця Майкона. І в «Шахтарі» є молоді й талановиті. Щоправда, на відміну від «Динамо», не наші співвітчизники.

Інші результати 24-го туру: «Львів» — «Олександрія» — 1:2, «Десна» — «Карпати» — 2:1, «Арсенал» — «Ворскла» — 1:0, «Чорноморець» — «Олімпік» — 1:1.

Позавчора, 17 квітня, відбулися півфінальні матчі розіграшу Кубка України, в яких «Дніпро-1» поступився «Шахтареві» з рахунком 0:2, а «Інгулець» сенсаційно здолав «Зорю» — 2:1. А поєдинки 25-го туру чемпіонату призначені на вівторок-середу, 23—24 квітня. Спочатку зіграють команди з утішного турніру, а в середу — колективи чільної шістки. Серед них і «Динамо» із «Шахтарем», які зустрінуться на НСК «Олімпійський» у Києві.

На фото: «Інгулець» став першою командою з нижчого дивізіону, яка пробилася до фіналу Кубка України.

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