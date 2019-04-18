Ще раз про реєстратори розрахункових операцій

Відповідно до пункту 6 статті 9 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» реєстратори розрахункових операцій та розрахункові книжки не застосовуються при продажу товарів (крім технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту, а також лікарських засобів та виробів медичного призначення), наданні послуг фізичними особами — підприємцями, які, відповідно до Податкового кодексу України, відносяться до груп платників єдиного податку, що не застосовують РРО. Про це нагадали в головному управлінні ДФС у Тернопільській області.

Статтею 13 Закону визначено, що особа, яка, відповідно до положень його статті 9, має право вести облік доходів та витрат у відповідних книгах без застосування РРО, має право використовувати РРО без їх переведення у фіскальний режим роботи. При цьому при виникненні спору між контролюючим органом та такою особою щодо обсягу продажу, що дозволяє такій особі користуватися пільгами, визначеними статтею 9 Закону, враховуються документи, що є продуктом цих РРО.

Згідно з пунктом 296.10 статті 296 Кодексу РРО не застосовуються платниками єдиного податку:

— першої групи;

— другої-четвертої груп (фізичні особи — підприємці) незалежно від обраного виду діяльності, обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 1000000 гривень.

Норми пункту 296.10 статті 296 не поширюються на платників єдиного податку, які здійснюють реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту, а також лікарських засобів та виробів медичного призначення.

Тобто, якщо фізична особа — підприємець — платник єдиного податку відповідно до норм законодавства має право вести облік доходів та витрат у відповідних книгах без застосування РРО, то така особа має право використовувати власні РРО без їх переведення у фіскальний режим роботи за умови, що обсяг доходу протягом календарного року не перевищує 1000000 гривень.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області