Що буває з «каліфами на годину»

І в другому турі втішного фінального турніру чемпіонату України серед жіночих команд суперліги волейболістки тернопільської «Галичанки-ТНЕУ-Гадз» не залишили шансів суперницям. Утім у Хмельницькому, де минулих п’ятниці-неділі остаточно з’ясувалося, хто зберіг місце під «сонцем», на кого очікують перехідні ігри, а кому доведеться понизитися в класі, не обійшлося без сенсації.

Мова, звісно, про господарок майданчика з хмельницького «Новатора». Дебютантки елітного дивізіону, як прихильники гри над сіткою, звісно, знають, успішно розпочали перший етап регулярного турніру. Однак після новорічно-різдвяної перерви від колективу відвернулися спонсори, що спричинило ледве не повний його розпад. Команду залишили відразу троє лідерів, які, нагадаю, поповнили лави «Галичанки». А ті, хто залишився, виявилися не готовими не тільки до боротьби за путівку до чільної четвірки, втративши її в завершальному чотирнадцятому турі, а й до виснажливого протистояння за збереження прописки в прем’єр-лізі.

Зрештою, це проблеми конкурента. Прихильники ж тернопільської «Галичанки» знову мали нагоду порадіти з упевненого виступу своїх улюблениць. «Суха» перемога в стартовому двобої з рівненською «Регіною» забезпечила їм збереження прописки в суперлізі. А наступний виграш у чернігівського «Університету» в чотирьох партіях гарантував підсумкове п’яте місце.

Не дозволили собі підопічні Віктора Туркули розслабитися в завершальному матчі з «Новатором» — 3:0. Отож господарки майданчика, які вдома поступилися і двом іншим конкурентам («Університету» з рахунком 2:3, «Регіні» — 0:3), залишають суперлігу. А рівненські волейболістки, які в чотирьох партіях переграли ще й «Університет», готуватимуться до перехідних зустрічей із другою командою вищої ліги.

А чемпіон і призери турніру визначаться 19—21 квітня, в Южному на Одещині.

На фото: під час завершального другого туру в Хмельницькому.

Фото із сайту Федерації волейболу України