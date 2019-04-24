Ціни на продукти:

молоко 25 грн/л,

яйця 25 грн/10 шт.,

свинина 130 грн/кг,

курка 70 грн/кг,

телятина 140 грн/кг,

філе куряче 110—115 грн/кг,

філе індиче — 135 грн/кг.

1 квт електроенергії (до 100 квт і більше) — 0,9

грн/квт і 1,68 грн/квт відповідно.

Газ 8,5 грн/куб. м

Вода 15,048 грн/м куб. (З ПДВ із 12.09.2018 р.)

Інтернет 150 грн (100 мегабіт/місяць)

Кабельне 70—150 грн/місяць

Ніч у готелі Києва — 1200—1800 грн

Зовнішній борг — $50,07 млрд

Загальний борг — $78,23 млрд

Золотовалютні резерви — $20,64 млрд

Мін. ЗП — 4173 грн ($153.3)

Мін. пенсія — 1497 грн ($55).

Квиток на лоукост до Барселони (туди й назад) =

1800 грн ($66,6),

на МАУ = 5500 грн ($ 203).

МВФ дає кредити.

США постачає оборонну й летальну зброю.

Державна мова одна — українська!

Не під контролем України — Крим, Донецьк, Луганськ.

Українці з гордістю кажуть за кордоном «I’m from

Ukraine!» — я з України. І всі в Європі знають, де це,

а українці бачать у їхніх очах підтримку.