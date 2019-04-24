Вже настав достаток?
Результати виборів не те, щоб ошелешили, адже після першого туру вже були зрозумілі настрої значної частини суспільства, вони примусили серйозно задуматися. І перш за все — тих, хто справді вболіває за державу та її майбутнє.
Адже виявилося, що великою масою навіть патріотичного електорату можна через найпопулярніші телеканали легко маніпулювати всього лише постійним «накапуванням» у підсвідомість ненависті до одного з кандидатів, що б доброго він не зробив для відродження Української держави, і «заливанням» позитивного образу «простого хлопця з народу », який, коли прийде весна, когось пересаджає, з’ясує, хто крав, і обіцяє «зробити їх разом», домовитися про припинення війни на сході країни. А головне — на передвиборчих біл-бордах команди Зеленського білим на зеленому було написано, що 21 квітня — кінець епохи бідності. Патріоти купилися на легкий натяк на нібито встановлення справедливості, а обивателі — на обіцяний дешевий газ.
Усе так легко й просто обіцялося перед виборами, а після них із космічною швидкістю представники Зеленського почали відхрещуватися чи не від усієї локшини, яку навішували на вуха виборцям. Уже 22 квітня радник Зеленського як президента Дмитро Разумков сказав, що президент не має ніякого стосунку до встановлення тарифів, він не може нікого ані засудити, ані посадити, бо це — не в його компетенції. Зрештою, війну не так просто завершити… Цинізм? Це — наше життя, де образ із екрана й на плакатах — гра на емоціях людей задля потрібного результату. Далі буде все, як потрібно тим, хто створював цю ілюзію «нового обличчя» для суспільства. Відомий журналіст і публіцист Віталій Портников сказав, що ті, хто має в управлінні телеефіри, може завести в президентський кабінет того, кого вважатиме достойним — хоч коня, хоч шоумена.
Швидше за все, що найрейтинговіші телеканали, які «просували» нового президента до високого державного крісла, роздуватимуть його заслуги й замовчуватимуть проколи. Це — доки власникам телеканалів, які виграли в Україні битву телевізора з логікою, буде вигідним такий образ. Чи виграють українці — побачимо. Навряд чи значно подешевшає газ, як багато хто сподівається, бо підвищення його вартості прописане в угоді з МВФ, який дає кошти країні. А без цих грошей ми — банкрути. Щоправда, «Нафтогаз» уже оголосив: знижує вартість голубого палива з травня на 13 коп, що було заплановано ще кілька тижнів тому. Чи врятує це наші платіжки? Є інший варіант: домовитися з Росією. Про такий говорили Юрій Бойко й Віктор Медведчук, які їздили до Москви домовлятися. Яка ціна таких домовленостей для незалежності країни — питання.
Зрештою, країна в очікуванні. Західні ЗМІ, зокрема, пишуть, що ми зробили стрибок у невідомість. Хочеться вірити, що, як у колись популярній пісні співали, прекрасне далеке не буде до нас жорстоке. А щоб розуміти, наскільки не буде й чи «галочки», які поставила у виборчих бюлетенях навпроти прізвища Зеленського переважна більшість українців, не перетворяться для всієї країни на круків, будемо стежити, як змінюватиме новий президент наше життя. Для цього варто порівняти, якою залишив йому країну Петро Порошенко, з тим, якою держава ставатиме з роками
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Газ авто — 13 грн (~ $0,48)
Проїзд у метро — 8 грн (~ $0,296)
Квиток на Інтерсіті — 600 грн (~ $22,2)
Середня пенсія — 2645 грн ~ ($98)
Мінімальна зарплата — 4173 грн (~ $153,3)
Смачна кава в парку — 22 грн (~ $0,81)
Салат «Цезар» у «середньому» ресторані 90—120 грн (~ $3,3—4,4).
Ціни на продукти:
молоко 25 грн/л,
яйця 25 грн/10 шт.,
свинина 130 грн/кг,
курка 70 грн/кг,
телятина 140 грн/кг,
філе куряче 110—115 грн/кг,
філе індиче — 135 грн/кг.
1 квт електроенергії (до 100 квт і більше) — 0,9
грн/квт і 1,68 грн/квт відповідно.
Газ 8,5 грн/куб. м
Вода 15,048 грн/м куб. (З ПДВ із 12.09.2018 р.)
Інтернет 150 грн (100 мегабіт/місяць)
Кабельне 70—150 грн/місяць
Ніч у готелі Києва — 1200—1800 грн
Зовнішній борг — $50,07 млрд
Загальний борг — $78,23 млрд
Золотовалютні резерви — $20,64 млрд
Мін. ЗП — 4173 грн ($153.3)
Мін. пенсія — 1497 грн ($55).
Квиток на лоукост до Барселони (туди й назад) =
1800 грн ($66,6),
на МАУ = 5500 грн ($ 203).
МВФ дає кредити.
США постачає оборонну й летальну зброю.
Державна мова одна — українська!
Не під контролем України — Крим, Донецьк, Луганськ.
Українці з гордістю кажуть за кордоном «I’m from
Ukraine!» — я з України. І всі в Європі знають, де це,
а українці бачать у їхніх очах підтримку.