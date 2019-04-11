Сплата митних платежів суттєво зросла

У першому кварталі 2019 року Тернопільська митниця ДФС перерахувала до Державного бюджету України 680,3 мільйона гривень митних платежів. Порівняно з торішнім аналогічним періодом надходження зросли на 348,9 мільйона.

Про це повідомила начальник Тернопільської митниці ДФС Оксана Антонович. Серед платежів, сплата яких суттєво зросла, — податок на додану вартість, акцизний податок, мито та плата за здійснення митних формальностей. Зокрема, спрямували 386,5 мільйона гривень податку на додану вартість, що на 99,5 мільйона або на 35 відсотків більше, ніж торік. Приріст мита склав 47,4 мільйона гривень: 81,8 мільйона у першому кварталі 2019 року проти 34,4 мільйона торішніх. Сума надходжень акцизного податку становить 179,2 мільйона гривень, що на 170,5 мільйона або в 21 раз більше, ніж торік. Також перераховано до бюджету 32,8 мільйона гривень плати за здійснення митних формальностей та інших надходжень, що на 31,5 мільйона або в 25 разів більше, ніж за січень-березень 2018 року.

— Основним фактором, який сприяв збільшенню надходжень до бюджету, є активізація ввезення транспортних засобів, у тому числі і легкових автомобілів громадянами, — констатувала Оксана Антонович. — Адже всього при ввезенні цих транспортних засобів у першому кварталі 2019 року сплатили 417,2 мільйона гривень, що складає 61,3 відсотка всієї суми сплачених платежів.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області