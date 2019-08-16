Надходження митних платежів зросли на 54 відсотки

Упродовж січня-липня 2019 року Тернопільська митниця ДФС перерахувала до Державного бюджету України понад один мільярд 551 мільйон гривень. Це на 720 мільйонів або на 54 відсотки перевищило аналогічний торішній показник.

Про це повідомила керівниця відомства Оксана Антонович, зазначивши, що лише в липні до скарбниці нашої країни спрямовано 354 мільйони гривень митних платежів, що на 201 мільйон або на 43 відсотки більше, ніж у липні 2018 року.

Серед платежів, яких найбільше спрямовано до держбюджету за сім місяців, податок на додану вартість, мито, акцизний податок, плата за здійснення митних формальностей. Скажімо, податку на додану вартість сплачено один мільярд 68 мільйонів гривень, що майже на 341 мільйон або на 68 відсотків більше, ніж торік у січні-липні. Мита сплатили понад 160 мільйонів гривень. Приріст порівняно з аналогічним торішнім періодом склав понад 80 мільйонів або 49,9 відсотка. У 13 разів більше, ніж торік, у січні-липні 2019 року перерахували акцизного податку — 288,9 мільйона гривень проти 21,7 мільйона. Плата за здійснення митних формальностей та інші надходження склали 34,2 мільйона гривень, що майже на 31,8 мільйона або в чотирнадцять разів більше, ніж за аналогічний торішній період.

— Зростанню надходжень, — зазначила Оксана Антонович, — найбільше посприяла активізація ввезення транспортних засобів, зокрема легкових автомобілів громадянами. При ввезенні цих транспортних засобів упродовж січня-липня цього року сплатили 709 мільйонів гривень.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області