Старти «королеви»

Понад сто прихильників «королеви» спорту змагалися минулої п’ятниці на Тернопільському міському стадіоні за нагороди особистого чемпіонату області з легкої атлетики серед людей з інвалідністю та обласного етапу традиційної всеукраїнської дитячої спартакіади «Повір у себе». Перед початком стартів з вітальними словами до учасників звернулися начальник тернопільського «Інваспорту» Олег Юзчишин, директор ДЮСШ «Інваспорт» Віктор Федорчак і головний суддя змагань Володимир Казмірчук.

За підсумками легкоатлетичного триборства чемпіонами області в своїх нозологіях стали Ярослав Бачинський і Софія Яцькова з Тернопільської спеціальної ЗОШ I—III ступенів, Мар’ян Репета і Катерина Кухарчук із Тернопільського обласного навчально-реабілітаційного центру, тернопільці Сергій Шаповал, Сергій Цитриков, Юрій Оприск, майстер спорту міжнародного класу Ольга Зазуляк і Сніжана Оружак із Теребовлянського навчально-виховного комплексу.

А до фінальних стартів всеукраїнської спартакіади готуватимуться переможці і призери обласних змагань Владислав Репак, Іван Костін, Костянтин Дрозд, Володимир Сорока, Вадим Гонтарук, Назарій Бич, Ігор Маргусь, Ілля Луцків, Вікторія Брухівська, Соломія Кушнірук, Вікторія Дробна, Ліза Ільєнко, Марія Дровольська, Яна Бурба, Юліана Франків, Вікторія Грабець, Валентина Шуліга, Інеса Мацюк. Переважна більшість призерів навчається в спеціалізованих загальноосвітніх навчальних закладах Тернополя і Теребовлі.

Переможці і призери змагань нагороджені медалями і грамотами.

НА фото: лауреати обласних змагань з легкої атлетики серед спортсменів з інвалідністю.

Фото з архіву тернопільського «Інваспорту»