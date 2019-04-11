Старти майбутніх олімпійців

На стадіоні і в манежі Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка наприкінці минулого тижня відбувся відкритий чемпіонат Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту з легкої атлетики пам’яті Героїв Небесної сотні. Перед початком стартів юні прихильники «королеви» хвилиною мовчання вшанували пам’ять тих, хто не пошкодував свого життя заради незалежності України.

Майже дві сотні юних атлетів — від наймолодших початківців до юнаків та дівчат 2004 року народження — з відділення легкої атлетики навчального спортивного закладу, Тернопільської ОДЮСШ, дитячо-юнацьких спортивних шкіл Бучача, Чорткова, Зборова, Тернопільського району, Української гімназії імені В. Герети з Козової та Озернянської ОТГ продемонстрували свою майстерність у бігові на 60, 300 і 600 метрів, стрибках у довжину та висоту, штовханні ядра, метанні молота і спортивній ходьбі. Переможці і призери всіх трьох вікових груп нагороджені грамотами.

Тренерсько-викладацький колектив Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту щиро дякує ректорові Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка Богданові Буяку за надану можливість провести змагання юних прихильників «королеви спорту» на спортивній арені вишу.

О. КУРИЛЯК,

директор Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту

Фото з архіву навчального спортивного закладу