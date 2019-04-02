Стовідсотковий тріумф

Разом із трьома лауреатами тернопільського міського шахового турніру школярів за нагороди відкритих традиційних обласних змагань «Біла тура» минулих суботи-неділі змагалися і три збірні з Кременецького та Гусятинського районів. Дводенна напружена суперечка в шахово-шашковому клубі «Авангард» завершилася впевненою перемогою юних прихильників древньої гри з Тернопільської школи-ліцею №6 імені Н. Яремчука.

І, справді, результат цьогорічних переможців перевершити нікому не вдасться, хіба повторити — десять очок з десяти можливих. Заслуговує поваги і успіх школярів із Почаївського будинку дитячої творчості та спорту — вісім очок. А ось за третє призове місце розгорнулася запекла боротьба відразу між трьома командами, в яких здобутки виявилися значно скромнішими — по чотири бали. За додатковими показниками «бронза» дісталася юним шахістам із Тернопільської спеціалізованої школи №3 із поглибленим вивченням іноземних мов, а четверте-п’яте місця розділили команди Кременецького району і Хоросткова. Аутсайдерами ж залишилися учні Тернопільської спеціалізованої школи №29 із поглибленим вивченням іноземних мов.

Лауреати змагань нагороджені кубками, медалями і грамотами тернопільського обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх».

Фото тернопільського «Спорту для всіх»