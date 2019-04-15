У «Загребеллі» знову крос

Минулої суботи в парку «Загребелля» обласного центру визначилися лауреати 23-х спортивних ігор школярів Тернопільщини з легкоатлетичного кросу. Передусім порадувала масовість — посперечатися за нагороди приїхали 163 юні прихильники бігу пересічною місцевістю з 24-х команд районів, територіальних громад і міста Бережани.

Стосовно ж суперечки на дистанціях 1000 і 1500 метрів (останню долали тільки юнаки, які навчаються в загальноосвітніх навчальних закладах I—III ступенів), то, природно, не всі продемонстрували високий рівень майстерності. Окремих, навіть здалося, привезли радше для кількості. Адже з десяток бігунів до фінішу так і не дісталися. Та, можливо, краще так, аніж ніяк, як це вже другий рік підряд роблять у Тернополі, не виставивши свою збірну на обласні змагання школярів.

Утім більше запам’яталося позитивних моментів. Як, скажімо, переконливі перемоги в забігах старших багаторазової чемпіонки України серед дівчат Тетяни Когут із Бережанської ЗОШ №2 і бронзового призера всеукраїнської першості в стипль-чезі, де Таня теж практикується, Віктора Гнатіва з педагогічного ліцею. Вміють все ж брати Володимир і Богдан Дуди, виховувати талановитих бігунів на середні дистанції.

Першій компанію на п’єдесталі склали Діана Марущак із Заліщицької ЗОШ №1 і землячка Діана Драбик з Бережанської ЗОШ №1. А Вікторові — Назарій Ковальський із Козівської ЗОШ №1 і товариш по навчанню в педагогічному ліцеї Дмитро Сулило.

Не менш азартними стали і забіги учнів загальноосвітніх навчальних закладів I—II ступенів. Із тією хіба різницею, що явних фаворитів серед учасників не було. То ж переможців від призерів відділили лічені секунди. Щастя посміхнулося Діані Палюх з Гусятинського і Андрієві Ревнюку із Збаразького районів. За ними — Оксана Бабій з Бережанського і Владислав Мартинюк з Козівського, Софія Олійник та Ярослав Лешків із Тернопільського районів.

У командному заліку ЗОШ I—III ступенів упевнено перемогли легкоатлети з Бережан, які більш ніж удвічі випередили збірні Збаразького і Козівського районів. А серед ЗОШ I—II ступенів першість за Збаразьким районом. За ними — Теребовлянський і Тернопільський райони.

На фоні змагань школярів чемпіонат області з легкоатлетичного кросу вже не вперше справив гнітюче враження. Не результатами, звісно, бо завжди приємно насолоджуватися бігом майстра спорту Руслана Даньківа чи його молодшого брата Назара. Але мізерна кількість учасників не витримує жодної критики. Тож залишається хіба всіх їх назвати. Юніори Марія Зелінська, Михайло Рабський з обласного центру, Ангеліна Теслюк, Юрій Загайневич із Заліщицького і Андрій Лешків із Тернопільського районів, дорослі — Ірина Бернацька, брати Руслан і Назар Даньківи, які захищали честь Козівського району. Жоден без нагород не залишився, причому «бронза» дісталася тільки Андрієві Лешківу.

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