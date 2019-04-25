Успіхи на міжнародному

У селищі Маньківка Черкаської області вже вдруге відбувся міжнародний турнір з боксу серед юніорів пам’яті заслуженого майстра спорту Івана Любчика. Участь у ньому взяли дві з половиною сотні прихильників шкіряної рукавички з тринадцяти областей нашої держави, а також з Азербайджану, Молдови і Білорусі.

У такій солідній компанії не загубилися і юні вихованці Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту та боксерського клубу «Шкіряна рукавичка», які займаються під керівництвом Руслана й Анатолія Фірманів. У своїх вагових категоріях не було рівних Маркіянові Собчаку і Артурові Гримаку. Відзнак за друге місце удостоївся Артем Сорочан, а третє місце виборов Захар Фірман.

Недаремно з’їздили й Едуард Шмигельський, Артур Довгошия, Костянтин Дмитрів і Лука Пісницький, які посіли п’яті місця.

А. ЯЦИНА.

На фото: Анатолій ФІРМАН зі своїми підопічними після церемонії нагородження.

Фото з архіву навчального спортивного закладу