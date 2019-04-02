Вагомий плюс

Упродовж січня-березня 2019 року платники податків Тернопільщини спрямували до Зведеного бюджету України 1 мільярд 616,7 мільйона гривень податків та зборів. Порівняно з аналогічним торішнім періодом приріст склав 234 мільйони гривень — на 16,9 відсотка більше.

Про це повідомив начальник головного управління ДФС у Тернопільській області Ігор Комендат.

— Надходження до державного бюджету за перший квартал цього року склали 691,4 мільйона гривень, — зазначив керівник фіскального відомства. — У січні-березні 2018 року платники сплатили 613,7 мільйона гривень податкових платежів. Відтак цього року надходження збільшилися на 77,7 мільйона гривень або на 12,7 відсотків.

Посадовець розповів, що доходи місцевих бюджетів у першому кварталі 2019 року склали 925,3 мільйона гривень. Це на 6,4 відсотка більше очікуваного. Плюс склав 55,8 мільйона гривень. Порівняно з 2018 роком приріст надходжень склав 156,3 мільйона гривень або 20,3 відсотка.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області