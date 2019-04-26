Від розміну однієї пари тур ухилилися

У партії між майстром спорту Іваном Хабінцем і читачами «ВЖ плюс» чорні визначилися з 28-м ходом. Варіантів, варто зауважити, не бракувало, хоча всі стосувалися переміщення тієї чи іншої тури.

Скажімо, Богдан Буковський із Козової запропонував: 28… Тf8—e8, а Станіслав Суханицький із Лубен на Полтавщині — 28… Тb3—b4. Однак їх ніхто не підтримав. А переміг хід, за якого чорні все ж ухилилися від розміну однієї пари тур, відійшовши на сьому горизонталь: 28… Тb3—b7. Їхні наміри зрозумілі — максимально завадити білим реалізувати прохідного пішака.

За цей варіант 28-го ходу проголосували Володимир Люба із Житомира, Олександр Кислий, Світлана Бодак і Тетяна Борисяк із Теребовлі, Ярослав Понятишин із Хмельницького, Ігор Пастернак, Ігор Чайка, Марко Кміть і Владислав Кустра з Тернополя, Тимур Кая з турецького Стамбула і Кирило Волинський із Полтави.

Друге ж місце посів хід: 28… Tb3—b5, запропонований Валентином Гулькою з Чорткова, Русланом Шпиликом із Сільця Підгаєцького району, Іваном Заїкою з Новограда-Волинського на Житомирщині і Бориславом Майором із польського Мінська Мазовецького.

І. ХАБІНЕЦЬ — читачі «ВЖ плюс»

Іспанська партія

е2—е4, е7—е5 Kg1—f3, Kb8—c6 Cf1—b5, a7—a6 Сb5—a4, Kg8—f6 0—0, Cf8—e7 d2—d4!? e5:d4 Tf1—e1, 0—0 е4—е5, Kf6—d5 Ca4—b3, Kd5—b6 Kf3:d4, Кс6:d4 Фd1:d4, d7—d5 e5:d6, Ce7:d6 Cc1—f4, Cd6:f4 Фd4:f4, Cc8—e6 Kb1—c3, Ce6:b3 a2:b3, Kb6—d5!? Kc3:d5, Фd8:d5 Te1—e7, Ta8—d8 Фf4:c7, Фd5—d1+ Te7—e1, Фd1—d2 Фc7:b7, Фd2:c2 Фb7:a6, Фc2:b3 Фa6—a3, Td8—b8 Te1—e2, Фb3—b5 Фa3—f3, Фb5—c4 Те2—d2, Tb8—b3 Фf3—d1, g7—g6 Ta1—a3 Тb3—b7 g2—g3…?

Хід за читачами. Приєднатися до гри можна з будь-якого ходу. На найактивніших учасників очікують нагороди. Свій варіант 29-го ходу чорних до понеділка, 6 травня, надсилайте на електронну адресу dik@fl.te.ua або повідомте за номерами телефонів (098)323-43-34, (0352)23-54-65.

ЕСТЕТИКА В ШАХАХ

Цього разу прихильникам древньої гри свою партію запропонував кандидат у майстри спорту Ігор Чайка. Один з учасників нашої заочної суперечки чотири роки тому на одному з турнірів провів 14-ходову форсовану атаку з матом у своєму таборі.

Насолоджуйтеся!

ЧАЙКА — ДЕГТЯРЕНКО, 2015 рік

Партія продовжувалась так: 30. T:e6+! Kp:e6 31. Фf5+ Kpe7 32. Фf6+ Kpf8 33. Фg7+ Kpe7 34. Ф:h6, K:e5 35. Ф:g5+ Kpe6 36. Фf5+ Kpd5 37. Kf4+ Kpc4 38. K:e5+ Kp:b4 39. Фe4+ Kpb3 40. Фc4+ Kp:b2 41. Ked3+ Kpa1 42. Фс1+ Kpa2 43. Фb2X.

Удачі!

І. ХАБІНЕЦЬ.

Фото з вільних джерел