Вирішувати вам. Але з дотриманням певних вимог

Нагадування від головного управління ДФС у Тернопільській області. Порядок обрання або переходу на спрощену систему оподаткування чи відмови від спрощеної системи оподаткування платниками єдиного податку четвертої групи здійснюється відповідно до підпунктів 298.8.1—298.8.8 пункту 298.8 статті 298 Податкового кодексу України.

Платники єдиного податку четвертої групи можуть самостійно перейти на застосування ставки єдиного податку, визначеної для платників єдиного податку іншої групи, або відмовитися від спрощеної системи оподаткування в зв’язку з переходом на сплату інших податків і зборів, визначених Кодексом, із першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, в якому подано відповідну заяву, за умови сплати податку за поточний рік у розмірі, що розраховується, виходячи з 25-ти відсотків річної суми податку за кожний квартал, протягом якого платник перебував на четвертій групі платників єдиного податку (підпункт 298.8.7).

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області