Задекларуйте доходи до 2 травня

Нагадування від головного управління ДФС у Тернопільській області. Останній день подання декларації про майновий стан і доходи за 2018 рік платниками податків, які, відповідно до Податкового кодексу України зобов’язані її подати, — 2 травня 2019 року.

Декларацію платники можуть подати за місцем своєї податкової адреси в один із таких способів:

— особисто або уповноваженою на це особою;

— надіслати поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення, але не пізніше ніж за 5 днів до закінчення граничного строку подання декларації;

— засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог щодо електронного документообігу (не пізніше закінчення останньої години дня, в якому спливає такий граничний строк).

Також громадяни, які мають право на податкову знижку за результатами 2018 року, можуть подати декларацію до 31 грудня 2019 включно.

При заповненні декларації користуйтеся інструкцією щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 2 жовтня 2015 року за номером 859 «Про затвердження форми податкової декларації про майновий стан і доходи та Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи».

Більше про декларування доходів громадян можна дізнатися в банері «Деклараційна кампанія 2019», який розміщено на головній сторінці офіційного веб-порталу ДФС.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області