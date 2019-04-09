Зареєстрували — відтоді і сплачуєте транспортний податок

Нагадування від головного управління ДФС у Тернопільській області власникам транспортних засобів. Згідно з підпунктом 267.1.1 пункту 267.1 статті 267 Податкового кодексу України платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають, згідно з чинним законодавством, зареєстровані в Україні власні легкові автомобілі, що, відповідно до підпункту 267.2.1 пункту 267.2, є об’єктами оподаткування.

Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньо-ринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (останній із згаданих підпунктів).

При оформленні правового чину про набуття права власності необхідно звернути увагу на те, що, відповідно до статті 210 Цивільного кодексу України він підлягає державній реєстрації у випадках, встановлених законом. Такий правовий чин вважається вчиненим з моменту його державної реєстрації. Перелік органів, які здійснюють державну реєстрацію, порядок реєстрації, а також порядок ведення відповідних реєстрів встановлюються законом.

Єдина на території України процедура державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автотранспорту встановлена постановою Кабінету міністрів України «Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів».

За придбані протягом року транспортні засоби транспортний податок сплачується, починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт — проведено реєстрацію транспортного засобу.

Тобто, якщо місяць, в якому придбано транспортний засіб, і місяць, в якому проведено процедуру його державної реєстрації, є різними, то сплачувати транспортний податок необхідно з місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області